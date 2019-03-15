Доработка сайта по макету на WP

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок153 просмотра
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Необходима доработка сайта по макету на WP

Ссылку на сайт, список доработок и макет пришлю кандидатам

5 лет назад
kostrubinpavel
48 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад