Доработка сайта по макету на WP

Очень-очень ищу разработчиков. Кто работает с фреймворком codeigniter, такие еще есть?) Сроки мега-сжатые, поэтому оплата будет выше, чем могла бы быть. Джуны не подойдут, разработка не типичная. Страниц около 23. Есть интеграция с битрикс 24. Интеграция ленты из инсты. Нужен ...