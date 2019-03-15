Горим! Разработчики на проект по веб деву сайта для застройщика.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок181 просмотр
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Очень-очень ищу разработчиков. Кто работает с фреймворком codeigniter, такие еще есть?)

Сроки мега-сжатые, поэтому оплата будет выше, чем могла бы быть. 

Джуны не подойдут, разработка не типичная.

Страниц около 23.

Есть интеграция с битрикс 24. Интеграция ленты из инсты.

Нужен и фронт и бэк. Все подробности отправлю лично.

При отборе смотрю уже на реализованные проекты. У бэка плюсом будут проекты в тему застройщиков и сайтов для ЖК.  

5 лет назад
Dashaan
Даша 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад