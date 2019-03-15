Горим! Разработчики на проект по веб деву сайта для застройщика.

Очень-очень ищу разработчиков. Кто работает с фреймворком codeigniter, такие еще есть?)

Сроки мега-сжатые, поэтому оплата будет выше, чем могла бы быть.

Джуны не подойдут, разработка не типичная.

Страниц около 23.

Есть интеграция с битрикс 24. Интеграция ленты из инсты.

Нужен и фронт и бэк. Все подробности отправлю лично.

При отборе смотрю уже на реализованные проекты. У бэка плюсом будут проекты в тему застройщиков и сайтов для ЖК.