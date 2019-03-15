Создать сайт на фреймворке

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок170 просмотров
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Привет всем 

надо создать такой же сайт на фреймворке https://vk.cc/59FFgA

верстка предоставляю

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5 лет назад
karenjan
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 часов назад