Необходимо реализовать приложение для распознавания изображения с помощью Tensorflow.

Приложение должно уметь на основе заранее обученной модели распознавать схожесть полученного изображения.

Например есть 2 группы скриншотов рабочего стола – windows 7 и ubuntu 16.04

На каждом скриншоте могут быть небольшие отличия – изменен порядок или количество иконок, открыто или закрыто меню пуск.

На основе этих скриншотов нужно провести обучение. Затем на вход приложению даем скриншот windows 7 или ubuntu, который отличается от тех, что использовались для обучения.

Приложение делает анализ и выдает результат в виде процента схожести от 0 до 100%. Также в ответе должно быть видно к какой группе относится результат – к windows или ubuntu.

Если, например, на вход дан скриншот от windows xp, то процент схожести должен стремиться к 0.

Реализация должна быть выполнена с помощью Tensorflow + Node.JS (JavaScript)

Должна быть возможность обучить приложение своими изображениями.

Входящие изображения могут отличаться разрешением от тех, что использовались для обучения.

Для каждой группы должна быть возможность указать название. Например windows или ubuntu. Это название должно быть указано в итоговом ответе.

Приложение должно быть хорошо оптимизировано для быстрой работы без GPU.

В результате анализа входящего изображения на выходе должны быть параметры:

а) процент схожести.

б) группа, к которой относится изображение, если схожесть высока.

в) разрешение входящего изображения

Должна быть возможность адаптации модели под работу в браузере с использованием JavaScript.