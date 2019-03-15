http://discoland.com.ua/ Движок Opencart ocStore 2.1.0.1.1 Все в тз Так же доработки по ходу работы
Нужен скрипт удаления доменов из isp manager 5 по списку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сабж, что бы удалял вместе с папкой опционально. Пробовал через api запрос, папку оставляет.
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