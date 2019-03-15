Нужен скрипт удаления доменов из isp manager 5 по списку

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка146 просмотров
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Сабж, что бы удалял вместе с папкой опционально. Пробовал через api запрос, папку оставляет.

5 лет назад
qx80
33 годаЭстония
6 лет в сервисе
Был
3 года назад