Поиск вируса в php файлах сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки136 просмотров
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Доброго дня!

На новом установленном сайте ругается антивирусник.

3 файла было еще до установки плагина (не исключаю что сборка не оригинал), 4-й появился после установки плагина одним специалистом.

На экспрессе и эксперт 3 файла не определяются вообще (те, что в сборке шаблона). php файл плагина даже на экспресс проверке показывает, что вирус.

Нужно определить, есть ли в этих файлах вредоносный код. Файлы на проверку по запросу.

PHP
5 лет назад
sparkster_spb
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад