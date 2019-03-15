Поиск вируса в php файлах сайта

Доброго дня!

На новом установленном сайте ругается антивирусник.

3 файла было еще до установки плагина (не исключаю что сборка не оригинал), 4-й появился после установки плагина одним специалистом.

На экспрессе и эксперт 3 файла не определяются вообще (те, что в сборке шаблона). php файл плагина даже на экспресс проверке показывает, что вирус.

Нужно определить, есть ли в этих файлах вредоносный код. Файлы на проверку по запросу.