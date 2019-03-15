Требуется разработка бота для копирования (дублирования) сделок на платфоре OlympTrade

Суть бота: Ведётся торговля на аккаунте А (Главный аккаунт) другие аккаунты находятся на разных ПК и разных интернет соединениях. Копирование сделок должно происходить без задержек или с минимальнымы задержками до 0.30 сек. Бот должен использовать горячии клавиши платформы и не палиться на аккаунтах чтобы не допустить их блокировку.

Копирование сделок: Заключается в копировании и открытии сделок на всех аккаунтах (кроме главного) к которым подключен бот.

Требования: Бот который будет копировать сделки должен иметь окошко для указания суммы сделки на тех аккаунтах где будет происходить копирование сделок.

1-Пример: На аккаунте А сумма сделки 1 000 рублей. на аккаунтах которые копируют сделки указывается сумма (пример: 250Р)

2-Пример: На аккаунте А (Главный аккаунт) ведётся торговля по валютной паре EUR/USD, Аккаунт А совершает сделку на понижение. И эта сделка открывается на всех аккаунтах к которым подключен бо