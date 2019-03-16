Разработка Telegram Bot

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок61 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать бота в телеграм, максимально подробное ТЗ прикрепил ниже.

 Пожалуйста оценивайте свои силы и время адекватно, и напишите РЕАЛЬНЫЕ сроки выполнения.

5 лет назад
tmaloning
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Telegram_
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$100
2 дня
Все отлично