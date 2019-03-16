http://top.kasshop.ru/ - скопировать данный лендинг. Цена 300 рублей. Оплата после работы. Время на все 30 - 60мин.
Нужен разработчик JS/angular universal, socet.io, crossbar.io, express
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать:
тестовое ангуляр юниверсал приложение
подцепить socket.io проавторизовать тестового пользователя
запустить crossbar.io роутер
наладить сервис на express который будет синхронизировать состояние между socket.io и crossbar.io клиентами
https://docs.google.com/document/d/15OmWH07smoHIEFwBk2frRevjtDK1rmdefwDuP7_t7_4/edit?usp=sharing
вайбер\вотсап\телеграм
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