Нужен разработчик JS/angular universal, socet.io, crossbar.io, express

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки158 просмотров
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Необходимо реализовать: 

тестовое ангуляр юниверсал приложение 

подцепить socket.io проавторизовать тестового пользователя 

запустить crossbar.io роутер 

наладить сервис на express который будет синхронизировать состояние между socket.io и crossbar.io клиентами 

https://docs.google.com/document/d/15OmWH07smoHIEFwBk2frRevjtDK1rmdefwDuP7_t7_4/edit?usp=sharing

вайбер\вотсап\телеграм

Angular
5 лет назад
Serg_k-v
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад