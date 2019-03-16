Доработки на сайте WordPress

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок121 просмотр
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На сайте на WordPress установили плагин  СДЕК WooCommerce Shipping Method. Его нужно атквировать и настроить,  тема на сайте стоит  Soft Front.         

WordPress
5 лет назад
lili47
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
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