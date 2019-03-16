Доработки на сайте WordPress

Для сайта fortrader.org периодически нужен программист для поддержки сайта и выполнения задач. Работа сдельная. Необходимы навыки: Yii, Wordpress, Git/GitHub, html/csss В комментарии укажите вашу ставку, вопросы в PM
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