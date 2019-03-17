Создание бота тестирование его а потом уже оплата.

создать бота , который будет выдавать очень большие про грузы денег, тоесть события на не ликвидных рынках, где по теории не должно быть много денег, и в один момент резко туда начинают закидывать большое количество средств , что ведет за собой исчезание той или иной цифры которую выдает букмекер, падение или повышение коэффициента, так же события на волейболе где явный фаворит начинает проигрывать в сете, чтобы он ловил это и выдавал положительную фору на него. Банк 3 тысячи. Договорная цена. Тестирование продукта и потом оплата. Можно его объединить его как то с бетфаиром и вывести бота.