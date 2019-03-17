Создать плагин таблица-рейтинг компаний для Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок131 просмотр
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Здравствуйте.

Нужен плагин сравнительной таблицы (рейтинг) для сайта наWordpress.

Требования:

·        Адаптивность

·        Современный дизайн

·        Возможность редактирования данных изадмин-панели

·        Кроссбраузерность

·        Валидный код

·        Вывод таблицы в любой статье с помощью шорткода.Шорткод обтекаем, т.е. в любой части страницы до/после/по центру текста и т.д.

·        Для каждой компании можно добавить уникальныйярлык (рекомендуем, лучшее предложение и.т.д.). Возможность создавать

неограниченное кол-во цветных ярлыков.

Необходимый функционал:

·        Добавлять изображения, ссылки

·        Стандартное форматирование текста

И др. по договоренности.

Предложения по цене и срокам, а также портфолио (если есть) присылайтев ЛС.

По запросу пришлю вам  примеры таблиц,  далее уже обсудим весь функционал.

WordPress
5 лет назад
guest_14766569015814
7 лет в сервисе
Был
год назад