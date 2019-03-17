Создать плагин таблица-рейтинг компаний для Wordpress

Здравствуйте.

Нужен плагин сравнительной таблицы (рейтинг) для сайта наWordpress.

Требования:

· Адаптивность

· Современный дизайн

· Возможность редактирования данных изадмин-панели

· Кроссбраузерность

· Валидный код

· Вывод таблицы в любой статье с помощью шорткода.Шорткод обтекаем, т.е. в любой части страницы до/после/по центру текста и т.д.

· Для каждой компании можно добавить уникальныйярлык (рекомендуем, лучшее предложение и.т.д.). Возможность создавать

неограниченное кол-во цветных ярлыков.

Необходимый функционал:

· Добавлять изображения, ссылки

· Стандартное форматирование текста

И др. по договоренности.

Предложения по цене и срокам, а также портфолио (если есть) присылайтев ЛС.

По запросу пришлю вам примеры таблиц, далее уже обсудим весь функционал.