Создать плагин таблица-рейтинг компаний для Wordpress

Добрый день! Нужно осуществить адаптацию готового шаблона под действующий сайт (drupal 7). А именно, изменить/заменить оформление 4 блоков (views).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужен плагин сравнительной таблицы (рейтинг) для сайта наWordpress.
Требования:
· Адаптивность
· Современный дизайн
· Возможность редактирования данных изадмин-панели
· Кроссбраузерность
· Валидный код
· Вывод таблицы в любой статье с помощью шорткода.Шорткод обтекаем, т.е. в любой части страницы до/после/по центру текста и т.д.
· Для каждой компании можно добавить уникальныйярлык (рекомендуем, лучшее предложение и.т.д.). Возможность создавать
неограниченное кол-во цветных ярлыков.
Необходимый функционал:
· Добавлять изображения, ссылки
· Стандартное форматирование текста
И др. по договоренности.
Предложения по цене и срокам, а также портфолио (если есть) присылайтев ЛС.
По запросу пришлю вам примеры таблиц, далее уже обсудим весь функционал.
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