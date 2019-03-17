Сделать простейшую JS форму с валидацией

$5
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок158 просмотров
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1 шаг.

"Введите URL вашего сайта"

2 шаг. Email

3 шаг. Контактный телефон

После третьего Шага Должен сформироваться и отправиться JSON-запрос на сервер. Отправиться POST данные введенные пользователем, еще его IP,местоположение,Браузер,Система и Расширение экрана. Есть скрипт который определяет все необходимые данные, скину исполнителю, нужно лишь на третем Шаге все данные скрипта запаковать и отправить JSON.

5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад