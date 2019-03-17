Подключить обработчики форм заказа на лендинге

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок148 просмотров
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Добрый вечер! Нужно подключить обработчики форм заказа на лендинге (поля: имя и телефон) Спасибо.

5 лет назад
mostovenko
Николай 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад