Seo оптимизация страницы / блога, исправление ошибок

Предлагаю на выбор два варианта: - Имеется рабочий скрипт (который меня в принципе устраивает, но...), необходимо внести некоторые правки и доработать/добавить определенный функционал. - Создать с нуля (или взять за основу для написания) Сразу хочу сказать, что все ...