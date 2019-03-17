Seo оптимизация страницы / блога, исправление ошибок

Веб-программированиеЗакрытнет заявок80 просмотров
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Нужно выполнить 8 правок на блог / страницы из лога проверки аналитика.   

Напишите сумму, сроки выполнения работы. 

Нам бы желательно 1-2 дня. 

Кол-во ошибок в прикрепленном файле.

5 лет назад
ProEXE
Павел 
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад