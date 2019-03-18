API Yandex карт, кастомный балун, фотогалерея

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Необходимо создать карту с изображениями (превью фотографий)вместо меток как на яндекс карте
При выборе метки она появляется в балуне в большем размере (размер балуна 300px по ширине, по высоте пропорционально фотографии)
При нажатии на изображение в балуне появляется галерея в которой открывается выбранный снимок, при перелистывании (поддержка свайпов)
начинается показ фотографий в случайном порядке, при этом на карте выделяется
метка которой соответствует фотография.
При увеличении масштаба метки кластеризуются
При нажатии на иконку кластера появляется балун с превью фотографий из кластера
При нажатии на содержимое балуна с превью фотографий сверху открывается галерея в которой можно листать выбранные снимки. Когда снимки в
выбранном балуне заканчиваются, начинается показ фотографий в случайном
порядке, при этом на карте выделяется метка которой соответствует фотография.
При нажатии на изображение (или нажатии кнопки –полноэкранный режим в правом верхнем углу) оно открывается в полный экран,
должна присутствовать поддержка свайпов (в принципе photoswipe то что нужно)
Все изображения находятся в одной папке
Предположим: ../images
Необходимо написать скрипт, который
- создавал превью (во всех необходимых разрешениях)изображений в определенной папке предположим ../images/trumbs
- добавлял в отдельный файл JSON (с которым уже будет работать api yandex)данные о геолокации в десятичных координатах, имени файла, ссылке на превью
- скрипт должен запускаться каждый раз при обращении к сайту, проверять количество изображений в папке и если есть новые фотографии
автоматически добавлять. Соответственно если количество количество изображений соответствует
тому что содержится в базе – ничего не делать
Всё это необходимо вживить в существующий сайт
Сайт статический
необходимо, чтоб всё это корректно отображалось на экране мобильных устройств
вся информация во вложении с примерными картинками
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