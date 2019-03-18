API Yandex карт, кастомный балун, фотогалерея

Необходимо создать карту с изображениями (превью фотографий)вместо меток как на яндекс карте

При выборе метки она появляется в балуне в большем размере (размер балуна 300px по ширине, по высоте пропорционально фотографии)

При нажатии на изображение в балуне появляется галерея в которой открывается выбранный снимок, при перелистывании (поддержка свайпов)

начинается показ фотографий в случайном порядке, при этом на карте выделяется

метка которой соответствует фотография.

При увеличении масштаба метки кластеризуются

При нажатии на иконку кластера появляется балун с превью фотографий из кластера

При нажатии на содержимое балуна с превью фотографий сверху открывается галерея в которой можно листать выбранные снимки. Когда снимки в

выбранном балуне заканчиваются, начинается показ фотографий в случайном

порядке, при этом на карте выделяется метка которой соответствует фотография.

При нажатии на изображение (или нажатии кнопки –полноэкранный режим в правом верхнем углу) оно открывается в полный экран,

должна присутствовать поддержка свайпов (в принципе photoswipe то что нужно)

Все изображения находятся в одной папке

Предположим: ../images

Необходимо написать скрипт, который

- создавал превью (во всех необходимых разрешениях)изображений в определенной папке предположим ../images/trumbs

- добавлял в отдельный файл JSON (с которым уже будет работать api yandex)данные о геолокации в десятичных координатах, имени файла, ссылке на превью

- скрипт должен запускаться каждый раз при обращении к сайту, проверять количество изображений в папке и если есть новые фотографии

автоматически добавлять. Соответственно если количество количество изображений соответствует

тому что содержится в базе – ничего не делать

Всё это необходимо вживить в существующий сайт

Сайт статический

необходимо, чтоб всё это корректно отображалось на экране мобильных устройств

вся информация во вложении с примерными картинками