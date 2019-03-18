Обновление верстки в war апплете

Имеется 4 war апплета. Каждый представляет из себя одностраничное приложение с 2мя кнопками и небольшим набором текста, все вмещается на экран телефона.

В 1 апплете необходимо апдейтнуть логику, чтобы форма отправлялась в 2 этапа, а не в 1 как сейчас и натянуть новую верстку.

В 3 других апплетах нужно натянуть имеющийся дизайн (есть в html) под текущий макет.

Прошу отзываться тех, кто имеет подобный опыт.