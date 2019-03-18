Разработать плагин для Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки124 просмотра
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Плагин для ОФД (оператор фискальных данных) – Необходимые данные будут передаваться по API,  в формате JSON – это уже реализовано 

Жду вопросы и дам более детальную информацию с похожими плагинами у конкурентов 

Бюджет обсуждаем 

WordPress
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва