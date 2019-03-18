Разработать плагин для Wordpress

Адаптивно сверстать и натянуть на Wordpress лендинг. Требования: 1. 100% соответствие макету на ПК 2. Адаптация на ваше усмотрение, но важный момент - где предусмотрены слайдеры, на телефонах должен работать свайп. 3. Поставить метрику и настроить цели 4. В макете ...
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Плагин для ОФД (оператор фискальных данных) – Необходимые данные будут передаваться по API, в формате JSON – это уже реализовано
Жду вопросы и дам более детальную информацию с похожими плагинами у конкурентов
Бюджет обсуждаем
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