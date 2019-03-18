Бот для публикации автоответов на hh.ru

Здравствуйте!

Нужен бот, который будет запускаться с сервера (ОС debian) по крону каждые N часов и делать следующее:

1. Авторизация на hh.ru под указанным профилем

2. Обновление указанных (по списку id) резюме (нажатие кнопки "обновить" для поднятия резюме в списке)

3. (этот функционал должен быть отключаемым) Отклик указанным резюме с вставкой сопроводительного письма на вакансии, которые содержатся в определенной подписке (список вакансий с нужными параметрами фильтров). При первом запуске бот должен пройти все вакансии, а дальше только новые (это 2 разные ссылки на сайте, т.е. hh.ru сам отделил новые от старых).

При откликах бот должен учитывать заданные минус слова и фразы по 2-м группам: в заголовке ИЛИ в тексте вакансии. При наличии минус слов отклик не ставится.

Одинаковые объявления одного и того же работодателя, но в разных городах нужно пропускать (отвечать только на одно).

Заморачиваться с интерфейсом бота не нужно, все настройки в конфиге. Если нужна будет какая-либо донастройка сервера (я так понимаю, что надо будет поднимать X-сервер, чтобы эмулировать работу браузера?), то она тоже с вас. HH не должен банить этого бота!

Прошу сразу указывать ориентир по цене/сроку.