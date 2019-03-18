Нужно сделать форму расчета маршрута грузоперевозок

Адаптивно сверстать и натянуть на Wordpress лендинг. Требования: 1. 100% соответствие макету на ПК 2. Адаптация на ваше усмотрение, но важный момент - где предусмотрены слайдеры, на телефонах должен работать свайп. 3. Поставить метрику и настроить цели 4. В макете ...
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Добрый день!
Есть сверстанная версия калькулятора, но она проще, чем нужно.
Сейчас там установлены яндекс-карты и есть автоматический расчет пути.
Нужно:
а) заменить яндекс-карты на гугл-карты
б) отобразить цифры расстояний до, по, от МКАДа
в) учесть платные участки на маршруте
Подробное ТЗ и макеты есть.
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