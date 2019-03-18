Нужно сделать форму расчета маршрута грузоперевозок

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки120 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! 

Есть сверстанная версия калькулятора, но она проще, чем нужно.    

Сейчас там установлены яндекс-карты и есть автоматический расчет пути.       

Нужно:    

а) заменить яндекс-карты на гугл-карты      

б) отобразить цифры расстояний до, по, от МКАДа    

в) учесть платные участки на маршруте   

Подробное ТЗ и макеты есть.

5 лет назад
DmitroRodion
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад