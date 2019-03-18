Программа по поиску букмекерских вилок(арбитражных)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки135 просмотров
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Необходимо создать программу по поиску и анализу букмекерских вилок(арбитражных ситуаций). А также веб-сайт для описания принципа работ и тарифов с оплатами.  

Программа берет информацию с сервера коэффициентов букмекерских контор, проводит анализ и выводит необходимую информацию клиенту, просчитывает суммы ставок в соответствии с коэффициентами.  

Пример таких программ и принцип их работы:  

betringer 

theforks 

Веб версия:  

allbestbets 

positivebet 

Программа должна иметь связь с сервером лицензий. Лицензии на прематч и на лайв версии с тарифами на 1, 7, 30, 90 дней. Сервер лицензий также необходимо будет создать.  

По одному логину одновременно может пользоваться только 1 пользователь.  

Весь функционал описан в программах выше.  

Обязательные требования 

Платформа Windows от 7 до 10-ки  

Сервер лицензий  

Сайт 

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва