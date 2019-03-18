Программа по поиску букмекерских вилок(арбитражных)

Необходимо создать программу по поиску и анализу букмекерских вилок(арбитражных ситуаций). А также веб-сайт для описания принципа работ и тарифов с оплатами.

Программа берет информацию с сервера коэффициентов букмекерских контор, проводит анализ и выводит необходимую информацию клиенту, просчитывает суммы ставок в соответствии с коэффициентами.

Пример таких программ и принцип их работы:

betringer

theforks

Веб версия:

allbestbets

positivebet

Программа должна иметь связь с сервером лицензий. Лицензии на прематч и на лайв версии с тарифами на 1, 7, 30, 90 дней. Сервер лицензий также необходимо будет создать.

По одному логину одновременно может пользоваться только 1 пользователь.

Весь функционал описан в программах выше.

Обязательные требования

Платформа Windows от 7 до 10-ки

Сервер лицензий

Сайт