Подправить CSS / HTML

Платформа по ведению рекламы. Есть тим лид, который будет продумывать архитектуру и тд, писать ТЗ в трело. Одно задание меньше 8 часов так чтоб хватило на день. Уже есть заданий на 200 часов вперед. Требуется: [u](1) FrontEnd разработчик[/u] Необходимые ...
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