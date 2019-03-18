Скопировать сайт с одного хостинга на другой

Веб-программированиеЗавершен3 заявки172 просмотра
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Сайт на старом движке вебайсист, вес 1.5г , сейчас находится на хостинге тайм веб, нужно его скопировать на хостинг рег ру на другой домен, что бы в итоге получилось одинаковых сайта на разных хостингах и с разными доменами. Оплата желательно ЯД, пишите в заявках сразу цену и сроки, т.к. работа в принципе ерундовая, все доступы к сайту есть

5 лет назад
a1s27
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
web_academik
Александр 
37 летМолдова
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$15
2 дня
WMZ
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Рекомендую к сотрудничеству: четкое тз; быстрая обратная связь; своевременная оплата.
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