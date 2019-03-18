Скопировать сайт с одного хостинга на другой

Сайт на старом движке вебайсист, вес 1.5г , сейчас находится на хостинге тайм веб, нужно его скопировать на хостинг рег ру на другой домен, что бы в итоге получилось одинаковых сайта на разных хостингах и с разными доменами. Оплата желательно ЯД, пишите в заявках сразу цену и сроки, т.к. работа в принципе ерундовая, все доступы к сайту есть