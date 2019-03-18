Исправить работу расширения для Google Chrome

Есть два работающих (пока) расширения. Изучив их алгоритм работы нужно сделать аналогичные для других ресурсов

Расширения подгружают данные со скрытых строк на странице сайта и выводят эти данные в дополнительное поле. В данный момент названия строк поменялись и выводимые данные не корректны.

Задача найти нужные срытые строки