Разработчки на битрикс (несколько небольших задач)

Есть сайт https://Plams.ru. По нему есть несколько доработок сделать покупку в 1 клик.

Преобразовать страницу фильтров

Есть страница на которой отображаются отфильтрованные товары

В данном случае диваны. А есть страница каталога, к которой подключены фильтры, (цена рейтинг распродажи все фильтры)

Необходимо страницу сформированную в результате работы поиска привести к такому же виду что и страница каталога, т.е. чтобы на ней отображались дополнительные фильтры и кнопки, как на странице каталога.

Так же чтобы товар сформированный в результате поиска выглядел также как товар каталога. тут вариант либо выводить его в таком же виде в результате поиска т.е. без чёрных полос со своими ценами либо переверстать страницу поиска под стили каталога.

Небольших доработок много

например наблюдаются проблемы с переполнением диска и отвалом базы