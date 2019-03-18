Разработчки на битрикс (несколько небольших задач)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт https://Plams.ru. По нему есть несколько доработок  сделать покупку в 1 клик. 

Преобразовать страницу фильтров 

Есть страница на которой отображаются отфильтрованные товары  

В данном случае диваны. А есть страница каталога, к которой подключены фильтры, (цена рейтинг распродажи все фильтры)  

Необходимо страницу  сформированную в результате работы поиска привести к такому же виду что и страница каталога, т.е. чтобы на ней отображались дополнительные фильтры и кнопки, как на странице каталога.  

Так же чтобы товар сформированный в результате поиска выглядел также как товар каталога. тут вариант либо выводить его в таком же виде в результате поиска т.е. без чёрных полос со своими ценами  либо переверстать страницу поиска под стили каталога.  

Небольших доработок много  

например наблюдаются проблемы с переполнением диска и отвалом базы 

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
  • Похожие заказы

  • Требуется Разработчик

    $1000

    Платформа по ведению рекламы. Есть тим лид, который будет продумывать архитектуру и тд, писать ТЗ в трело. Одно задание меньше 8 часов так чтоб хватило на день. Уже есть заданий на 200 часов вперед.  Требуется: [u](1) FrontEnd разработчик[/u] Необходимые ...

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Расширение браузера

    На чем писать: фреймворк yii2, но лучше WordPress, чтобы можно было быстро разобраться кодеСайт взаимо просмотров на Youtube через расширение браузера.валюта а сайте это МИНУТЫ просмотра . у пользователей накапливаются минуты просмотра их можно тратить ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программа по поиску букмекерских вилок(арбитражных)

    Необходимо создать программу по поиску и анализу букмекерских вилок(арбитражных ситуаций). А также веб-сайт для описания принципа работ и тарифов с оплатами.   Программа берет информацию с сервера коэффициентов букмекерских контор, проводит анализ и выводит необходимую информацию клиенту, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно сделать форму расчета маршрута грузоперевозок

    Добрый день!  Есть сверстанная версия калькулятора, но она проще, чем нужно.     Сейчас там установлены яндекс-карты и есть автоматический расчет пути.        Нужно:     а) заменить яндекс-карты на гугл-карты       б) отобразить цифры расстояний до, по, от МКАДа  ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт парсинга новых страниц

    Нужен скрипт, который: Раз в сутки будет проверять 50 сайтов на изменения по отношению к предыдущему дню. Создавать новый лист в облаке гугл в таблицу (название листа - дата парсинга) ,  в котором будут содержаться список новых ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Бот для публикации автоответов на hh.ru

    Здравствуйте!  Нужен бот, который будет запускаться с сервера (ОС debian) по крону каждые N часов и делать следующее:  1. Авторизация на hh.ru под указанным профилем  2. Обновление указанных (по списку id) резюме (нажатие кнопки "обновить" для поднятия резюме ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подменить контент на Joomla при переходе с определённой меткой

    Коммерческий сайт с контактами: - телефон - эл.почта - форма обратной связи. Необходимо подменять телефон и почту при переходе на сайт с указанной меткой, сохраняя куки N дней. Также отправку с формы связи на подменяемый ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести правки в сайт на базе WordPress

    Сайт https://ushakova-cg.ru/ Что необходимо сделать Центральная страница:   - Дать возможность изменять заголовок "Скачать блиц-аудит" Кейсы:   - Дать возможность изменить название кнопки "Скачать план мероприятий". После нажатия на кнопку всплывает окно, в котором пользователь вводит телефон и почту.  Услуги:  - Изменить форму захвата.  Убрать ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать плагин для Wordpress

    Плагин для ОФД (оператор фискальных данных) – Необходимые данные будут передаваться по API,  в формате JSON – это уже реализовано  Жду вопросы и дам более детальную информацию с похожими плагинами у конкурентов  Бюджет обсуждаем

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад