Добавить информацию на сайт конструктор

При помощи чистого CSS либо со вставкой JS предложите решение следующей проблемы: ТЗ: http://allfacebook.com.ua/images/tmp/Banner.txt
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Постоплата на ЯД.
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