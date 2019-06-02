Создание дипломного проэкта

При помощи чистого CSS либо со вставкой JS предложите решение следующей проблемы: ТЗ: http://allfacebook.com.ua/images/tmp/Banner.txt
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Необходимо разработать сайт для ведения складского учета товароа на PHP с базой данных Mysql
Склад -
Необходимый функционал:
- Авторизация пользователя
- Добавление нового пользователя
- Добавление/редактирование/удаление - категорий/товаров
- Наличие параметров для товара
- Многостраничность вывода товаров
- Сортировка в выводе товаров по параметрам
- Статус товара
Создать вэб-приложение учитывая Схему базы данных прикреплюную.
Это дипломная работа, так что нужны некоторые коментарии по коду - для разделов.
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