Доработка сайта на Magеnto

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки138 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо внедрить доработки по ТЗ, более подробно опишу в ЛС. Кто готов взяться - оставляйте заявку. Спасибо

5 лет назад
bonn77
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад