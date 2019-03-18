Доработка сайта на Magеnto

Необходимо разработать сайт для ведения складского учета товароа на PHP с базой данных Mysql Склад - Необходимый функционал: - Авторизация пользователя - Добавление нового пользователя - Добавление/редактирование/удаление - категорий/товаров - Наличие параметров для товара - Многостраничность вывода товаров - Сортировка в выводе товаров ...
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Здравствуйте! Необходимо внедрить доработки по ТЗ, более подробно опишу в ЛС. Кто готов взяться - оставляйте заявку. Спасибо
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