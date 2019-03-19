Адаптация сайта на вордпресс под мобильные устройства.

Веб-программированиеЗавершен3 заявки149 просмотров
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Необходимо провести адаптацию сайта на вордпресс под мобильные устройства, прежде всего для удобного для посетителей отображения содержания сайта на телефонах / планшетах и во вторых для удовлетворения критериев поисковиков.

5 лет назад
Dupsh
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
kappka
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$25
1 день
Все было выполнено отлично и оперативно. Отличная коммуникация, все пожелания учитываются. Рекомендую!
Хороший человек, очень приятно общаться и сотрудничать!