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DLE: доступ к функции "Запретить индексацию страницы" для Журналистов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В движке DLE у пользователей из категории Журналисты на странице редактирования новости нет чекбокса "Запретить индексацию страницы". Вот этот чекбокс у редактора и админа – https://prnt.sc/my6tbk
Так как у журналиста нет прав управлять этой галочкой (и самой галки он даже не видит), то если журналист зайдет в уже добавленную новость (чтобы внести правки) и нажмет кнопку "Сохранить", то ранее поставленная редактором галочка "Запретить индексацию" исчезает.
Нужно дать пользователям категории Журналисты доступ к чекбоксу "Запретить индексацию страницы", чтобы исключить конфликт при редактировании новостей Журналистами и Редакторами.
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