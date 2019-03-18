DLE: доступ к функции "Запретить индексацию страницы" для Журналистов

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В движке DLE у пользователей из категории Журналисты на странице редактирования новости нет чекбокса "Запретить индексацию страницы". Вот этот чекбокс у редактора и админа – https://prnt.sc/my6tbk

Так как у журналиста нет прав управлять этой галочкой (и самой галки он даже не видит), то если журналист зайдет в уже добавленную новость (чтобы внести правки) и нажмет кнопку "Сохранить", то ранее поставленная редактором галочка "Запретить индексацию" исчезает. 

Нужно дать пользователям категории Журналисты доступ к чекбоксу "Запретить индексацию страницы", чтобы исключить конфликт при редактировании новостей Журналистами и Редакторами.

5 лет назад
ND2v2
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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