PHP формирования красивого урла.

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок188 просмотров
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В чате, например телеграма или выйбера при отправке урла он формируется доволно информативная информация о нем с квадратной картинкой. Написать на PHP скрипт, который в зависимости от переданного через GET запрос урл сформирует точно такой же сниппет. А если спарсить ссілку не получится, то квадратик с первой буквой домена сайта. Как часто делают для профилей пользователей, которые не выбрали себе аватарку.

PHP
5 лет назад
TRAFLINKS
Игорь 
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад