PHP формирования красивого урла.

В чате, например телеграма или выйбера при отправке урла он формируется доволно информативная информация о нем с квадратной картинкой. Написать на PHP скрипт, который в зависимости от переданного через GET запрос урл сформирует точно такой же сниппет. А если спарсить ссілку не получится, то квадратик с первой буквой домена сайта. Как часто делают для профилей пользователей, которые не выбрали себе аватарку.