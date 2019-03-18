Разработчик php со знанием bitrix

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки121 просмотр
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Надо переделать выгрузку из 1с на сайт под управлением битрикс с помощью обработчика.  

Как работает на сайте: 

При выгрузке создается свойство clm_manufacturer в инфоблоке каталог и это хайлоад блок и его тип список. 

Нужно, чтобы файлы выгружались в инфоблок под названием manufacturer с типом справочник. 

Обработчик есть. Можно его переделать или свое сделать.

PHP
5 лет назад
Hoki
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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