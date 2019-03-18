Разработчик php со знанием bitrix

Надо переделать выгрузку из 1с на сайт под управлением битрикс с помощью обработчика.

Как работает на сайте:

При выгрузке создается свойство clm_manufacturer в инфоблоке каталог и это хайлоад блок и его тип список.

Нужно, чтобы файлы выгружались в инфоблок под названием manufacturer с типом справочник.

Обработчик есть. Можно его переделать или свое сделать.