Специалист по opencart модуль аренды

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок171 просмотр
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Добрый день коллеги!

Нужно написать модуль аренда товара

Пример реализации

1. Человек делает заказ и выбирает количество, дату от и до.

2. Дальше после оформления заказа идет вычет кол. товара

3. После срока аренды количество возвращается обратно с заказа

Жду от вас примерные сроки и цену. Нужен специалист по opencart!

OpenCart
5 лет назад
bubuzon
Егор 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад