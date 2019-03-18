Программа для выгрузки данных через API Росреестра

В чате, например телеграма или выйбера при отправке урла он формируется доволно информативная информация о нем с квадратной картинкой. Написать на PHP скрипт, который в зависимости от переданного через GET запрос урл сформирует точно такой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется список кадастровых номеров, необходимо написать программу или скрипт, которая автоматически выгрузит через API сайта Росреестра данные по этим кадастровым номерам в файл doc или xls.
http://rosreestr.ru/api/online/fir_objects/кадастровый номер
берем оттуда objectid
вставляем его в http://rosreestr.ru/api/online/fir_object/"objectid"
и с полученной страницы выгружаем данные о типе объекта, адресе и кадастровой стоимости.
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