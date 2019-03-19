Разработка сайтов, разработка мобильных приложений

Веб-программированиеЗакрытнет заявок84 просмотра
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мы отельно-ресторанный комплекс 

разработали бонусную систему, есть собственный сайт, в который требуется внедрить бонусную систему и создать соответсвенное мобильное приложение с подвязкой к сайту

5 лет назад
guest_1552986488558
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад