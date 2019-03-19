Разработка сайтов, разработка мобильных приложений

https://dragonparts.com.ua/geely/mk/dvigatel_1/dvigatel-v-sbore_1/blok-dvigatelya-1-5l-e000010002/ если посмотреть сорс страницы то код, отдаваемый svg-схемой просто огромен. Нужно придумать какое-то его подключение чтоб он не захламлял код страницы. Цену и срок укажите в заявку.
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мы отельно-ресторанный комплекс
разработали бонусную систему, есть собственный сайт, в который требуется внедрить бонусную систему и создать соответсвенное мобильное приложение с подвязкой к сайту
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