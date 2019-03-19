Правки в Лендинге и реализовать отправку UTM меток

Есть лендинг на движке Модкс, в нем создаются новые лендинги на поддомене второго уровня. Необходимо переверстать 2 блока в шаблоне, чтобы эти правки применились на всех лендингах, также пару правок необходимо добавить в функционал движка, чтобы можно было редактировать элементы. Дизайн готов ПСД вышлю.

Так же необходимо настроить отправку заявок на Битрикс 24 с ЮТМ метками с форм заявок из лендига, который на Модкс и еще одного сайта на Битриксе.

ТЗ с правками для оценки прикрепил