Нужен скрипт удаления доменов из isp manager 5 по списку из файла txt

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка113 просмотров
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что бы удалял вместе с папкой опционально. Пробовал через api запрос, папку оставляет.

5 лет назад
qx80
33 годаЭстония
6 лет в сервисе
Был
3 года назад