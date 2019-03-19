Скопировать сайт landing

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок137 просмотров
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Задача скопировать сайт landing и внести изменения в формы обратной связи на наши контакты. Также настроить сайт для дальнейшей его рекламы при помощи GoogleAd. 

5 лет назад
arbtrendgmailcom
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад