Необходимо внести несколько правок WordPress

в магазин вукоммерц добавлены бренды. надо вывести в меню пункт "все бренды" на страницу со списком всех брендов. и вывести алфавит. при переходе по букве – все бренды на эту букву. Скриншот, как это должно выглядеть прилагаю. На выполнение не более двух часов.