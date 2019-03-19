Необходимо внести несколько правок WordPress

https://dragonparts.com.ua/geely/mk/dvigatel_1/dvigatel-v-sbore_1/blok-dvigatelya-1-5l-e000010002/ если посмотреть сорс страницы то код, отдаваемый svg-схемой просто огромен. Нужно придумать какое-то его подключение чтоб он не захламлял код страницы. Цену и срок укажите в заявку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
в магазин вукоммерц добавлены бренды. надо вывести в меню пункт "все бренды" на страницу со списком всех брендов. и вывести алфавит. при переходе по букве – все бренды на эту букву. Скриншот, как это должно выглядеть прилагаю. На выполнение не более двух часов.
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