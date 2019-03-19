Необходимо внести несколько правок WordPress

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки139 просмотров
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в магазин вукоммерц добавлены бренды. надо вывести в меню пункт "все бренды" на страницу со списком всех брендов. и вывести алфавит. при переходе по букве – все бренды на эту букву. Скриншот, как это должно выглядеть прилагаю. На выполнение не более двух часов.

WordPress
5 лет назад
hpfdm
23 годаУзбекистан
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад