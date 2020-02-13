PHP правки (самопис)

Веб-программированиеЗавершен6 заявок179 просмотров
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Доброго времени суток,

Сайте tender.az нужно вести кое какие правки.

Сайт самопис(php), нужно соблюдать документацию которую мы вам вышлем.

ТЗ ниже.

Прошу вас писать цену за вашу работу.

https://docs.google.com/document/d/1p_4hy7D7xYBh7fwj1wTPJjXlt3W57pFPa44TtbgjSwc/edit?usp=sharing

PHP
5 лет назад
Mr_Aliyev
39 летАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
golinski
Михаил 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$40
2 дня
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