Доделать магазин на modx

Началось все сказочно первое задание сделал нормально + помог с другими вопросами я даже обрадовался что нашел стабильного прогера кому можно постоянно давать заказы. Но радость моя прошла быстро. 2е задание было настроить сеофильтр и настроить нормально синхронизацию с 1с(она работала но требовала большого участия я хотел автоматизировать процесс), Сергей сказал что так просто сеомодуль в моем случае не настроить и нужно переделывать каталог и предложил решать задачи поэтапно. Переделать каталог, настроить сео и настроить синк я согласился и положился на мнения профи я поверил ему и согласился. От сказал переделать каталог 4000р предоплата 50% времени 2-3дня, я перевел аванс и приступили. Работа кипела быстро я видел результаты. В воскресенье он сказал что все готово и стал требовать оплату 2й части я сказал, что еще не проверил и предложил ему посмотреть и оценить работу по синхронизации что бы перевести ему одной суммой остаток и аванс за синк. Он согласился и тут все началось он работал на сайте в чистую и как потом выяснилось не сделал ни одного бэкапа перед внесением правок и работы с базой и не просил меня это сделать. Запустив синхронизацию что бы посмотреть как все работает Сергей даже не подумал что синк затрет его же работу. Собственно что и произошло:( Вечером сажусь за комп что бы проверить и не понимаю ничего нет хотя днем все было, а он молчит, шлю ему скрин где все в ответ все убил синк. И тут проявилась вся сущность данного господина. Он начал выть какой он бедный и несчастный что он за 2к работал 2 дня у него реб и жена голодные и тп. А про деньги тишина. Я его спрашиваю что делать будем? В ответ я не буду с вас требовать остаток, Тут я просто прифигел)) говорю ок понимаю вашу ситуацию это я не буду требовать с вас 2к аванса могу вам дать работы на эту сумму, и тут его понесло.... Он реально считат что не предоставив результат заказчику испортив другое он может не извиниться, не возвращать деньги и типа я еще должен быть благодарен что он не требует полную оплату. Более того он убил не только свою работу, я вообще остался без каталога и с нерабочей синхронизацией. Что бы вернуть старый каталог я должен откатиться, но тогда я потеряю его наработки что он делал и за что оплачено и если я так сделаю это восстанавливать он тоже не собирается. Дальше была большая бредовая переписка в которой он перечислял ск он всего сделал хорошего, а я не ценю, в чем только не ценю непонятно все за что договаривались оплачивал. Нормальный исполнитель как минимум бы извиниться 100 раз и предложить все исправить, но ему не хочется терять не секунды нагадил и ладно не его проблемы а извинятся вы очем он король и всегда прав, а потом еще рассказал что сам я сам виноват и что я идиот полный и отвратительный заказчик. В его обязанности не входит работая на работающем сайте делать бэкапы перед изменениями или просить заказчика их сделать и что вообще инструментов бэкапа не было, если их нет почему не попросил? Я заказчик а не прогер спросил что надо попросил админку и фтп откуда мне знать что еще ему надо. Но самое интересное, что в итоге выяснилось, то что он делал за 4к с каталогом вообще можно и не делать тк если настроить нормально синхронизацию то все после синка само встанет куда надо и как надо. Итог сотрудничества: На сайте убит каталог, не работает синхронизация , я потерял 5 дней еще не известно сколько потеряю, потеряно 2000р. а если откатить на рабочий каталог и синк то потеряю еще и 1500 и его наработки. Так же я понял что ему в целом наплевать на проект заказчика главное сделать свою задачу быстренько и получить бабки, а что будет с сайтом да плевать потому вопросами планирования последовательности исполнения он тоже не замолачивается типа заказчик должен знать что и как и когда лучше делать, а его дело маленькое сказали пили буду пилить, руби буду рубить. Ему главное заработать и точка. НО буду объективным и расскажу о плюсах: могу отметить, что он всегда на связи, делает быстро и ставит реальные сроки. Потому работать с таким можно только по не большим задачкам 5-15$ и не надеяться на него делать бэкапы перед и после каждой его работы. Ну и быть морально готовым к "Сюрпризам" тк если что то пойдет не так Вам быстро расскажут что он тут ни причем он все сделал и работал в поте лица. Тк он прямо написал если я работал значит я деньги отработал и не важно есть ли результат или нет)) такие по его мнению законы в РФ:)) Переписку вели в скайпе так что все записано. PS. Надеюсь может совесть проснется и он хотя бы извинится и вернет аванс, компенсацию затрат на восстановление даже и не надеюсь.