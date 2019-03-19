Парсер аниме

Нужен опытный и программист отлично знающий MODX В целом ИМ готов и работает и нужно закончить и проект подчистить косяки и запустить ИМ далее заняться реализацией разработкой дальнейшего функционала
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