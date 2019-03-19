Необходимо будет внести изменения на сайте на javascript + node.js

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка213 просмотров
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Необходимо будет внести изменения на сайте на javascript + node.js тут задание от вас сроки и бюджет 

тут задание https://docs.google.com/document/d/1UFu7GFm5JHNwN6ZN3KeE6CTigd8QTUVjJzKIdVznUvg/edit?usp=sharing

Javascript
5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
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