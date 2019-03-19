Создание Wordpress плагин

Привет всем фрилансерам!

Мне нужен wordpress плагин, который бы поменял архив на пользовательскую HTML-страницу. Я прилагаю подробную инструкцию в DOCX файле.

Пожалуйста, прочитайте файл .docx для более подробной информации перед тем как подавать заявку.

Жду от вас цену.

Спасибо!