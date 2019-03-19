Создание Wordpress плагин

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки127 просмотров
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Привет всем фрилансерам!

Мне нужен wordpress плагин, который бы поменял архив на пользовательскую HTML-страницу. Я прилагаю подробную инструкцию в DOCX файле.

Пожалуйста, прочитайте файл .docx для более подробной информации перед тем как подавать заявку.

Жду от вас цену.

Спасибо!

WordPress
5 лет назад
vladislav_nestor
Владислав 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв