Переделка формы для работы с новым API

Здравствуйте! Необходимо разработать скрипт подбора прически. Типа такого: _makeoveridea. com/podbor-prichesok-onlajn/ (Уберите _ и пробел) Крайне желательно оформить в виде плагина Wordpress. Отпишитесь, пожалуйста 1. Сколько стоит скрипт только на прически, и сколько за прически+макияж? 2. Сколько это займет времени примерно? 3. Отпишите об опыте ...