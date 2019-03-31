Переделка формы для работы с новым API

Веб-программированиеЗавершен3 заявки200 просмотров
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Есть форма (в приложении), которая высылает заявки на сайт агрегатор через старый API . Необходимо настроить отсылку данных через новый API (его таблица вызовов тоже в приложении). Более подробную информацию предоставлю исполнителю.

Информация, для понимания работы нового API:

https://www.granot.com/TESTLEADPOSTING.lidgw

http://docs.google.com/View?id=dc9bddx5_10763jwtts

https://codepen.io/ahopkins/pen/mepbZB

5 лет назад
Aleksandro
Александр 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
Deno_BY
Денис 
28 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 отзывов
5 лет назад
$80
6 дней
WMZ
Денис оперативно решил задачу и все возникшие сложности, предложив варианты их решения. Оперативные правки и быстрая реакция, рекомендую! Спасибо за работу.
Приятно было работать. Оплата произведена без задержек сразу после выполненной работы.
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