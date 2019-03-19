Сервис проверки штрафов на сайте

Сделать страницу проверки штрафов с разных источников - гибдд, автокод, мос.ру. Внося данные по всем машинам, автоматом каждый день проверяются штрафы и пропуска по всем базам. Если есть новые штрафы или аннулируют пропуск - приходит оповещение на почту. Соответственно, все штрафы можно посмотреть и скачать для оплаты.