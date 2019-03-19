Live парсер сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки224 просмотра
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Необходим парсинг live событий с сайта myscore_ru и при выполнении определенных условий (к примеру если счет во втором тайме больше чем Х) отправлять сообщение в телеграм

5 лет назад
kuzubina
Сергей 
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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