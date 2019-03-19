Доработка существующего веб-приложения на AngularJS+SpringBoot

Имеется небольшое веб-приложение на SpringBoot + AngularJS. Требуется человек для долгосрочного (месяцы) сотрудничества вдальнейшей разработке приложения. Задачи в основном по фронт-энду, с небольшими

частями на сервере. Требуется опыт работы с Javascript/AngularJS(1.5). Java/Spring желательно, но не обязательно. Предполагается загрузка на 50-100% втечение нескольких месяцев, возможно дольше. Работа удаленная. Человек

требуется ответственный и инициативный.