Доработка существующего веб-приложения на AngularJS+SpringBoot

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка137 просмотров
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Имеется небольшое веб-приложение на SpringBoot + AngularJS. Требуется человек для долгосрочного (месяцы) сотрудничества вдальнейшей разработке приложения. Задачи в основном по фронт-энду, с небольшими

частями на сервере. Требуется опыт работы с Javascript/AngularJS(1.5). Java/Spring желательно, но не обязательно. Предполагается загрузка на 50-100% втечение нескольких месяцев, возможно дольше. Работа удаленная. Человек

требуется ответственный и инициативный.

Angular
5 лет назад
guest_15530237411285
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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