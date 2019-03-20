Java, Kotlin - back end разработчик

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки195 просмотров
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На текущий проект нужен back end  разработчик со стеком REST API, Java (Kotlin), PostgreSQL . Детали при личном общении.

5 лет назад
den4uk1983
Виктор 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
11 часов назад