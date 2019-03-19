Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже, пишите кто сможет помочь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется доработка проекта на node js
1.
ценообразование.
Каждая комната по 600 руб
каждый с/у по 650 руб
Итого 3-х комн и 1 с/у получится 600*3 плюс 650 = 2450
Дополнительно прибавляем
За генеральную 1200
После ремонта 2700
После аренды 1900
2.
Не приходит уведомление о заказе на [email protected]
3.
Если я вышел из личного кабинета, то через секунду снова уже должен вводить пароль.
4.
В приложении на телефоне не пролистывается меню
5
После выбора времени и до момента оплаты нет дополнительных продаж (почистить микроволновку/ холодильник/шкаф и тд.) об этом говорили ранее. Если нужна информация снова – пришлю
6.
На главной странице/услуги в разделе окна и балконы.
Убираем все калькуляторы! Только кнопки «заказать»
Окна. Подписываем «все окна вашей квартиры вне зависимости от их количества за 990 рублей»
Балконы. Подписываем «все окна и балконы вашей квартиры вне зависимости от их количества за 1990 рублей»
прошу оценить работу
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