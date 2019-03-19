требуется доработка проекта на node js

rutidy.ru

1.

ценообразование.

Каждая комната по 600 руб

каждый с/у по 650 руб

Итого 3-х комн и 1 с/у получится 600*3 плюс 650 = 2450

Дополнительно прибавляем

За генеральную 1200

После ремонта 2700

После аренды 1900

2.

Не приходит уведомление о заказе на [email protected]

3.

Если я вышел из личного кабинета, то через секунду снова уже должен вводить пароль.

4.

В приложении на телефоне не пролистывается меню

5

После выбора времени и до момента оплаты нет дополнительных продаж (почистить микроволновку/ холодильник/шкаф и тд.) об этом говорили ранее. Если нужна информация снова – пришлю

6.

На главной странице/услуги в разделе окна и балконы.

Убираем все калькуляторы! Только кнопки «заказать»

Окна. Подписываем «все окна вашей квартиры вне зависимости от их количества за 990 рублей»

Балконы. Подписываем «все окна и балконы вашей квартиры вне зависимости от их количества за 1990 рублей»

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